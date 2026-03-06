CHP'nin 81 İl Başkanlığında Ekrem İmamoğlu'nun Mektubu Okundu - Son Dakika
CHP'nin 81 İl Başkanlığında Ekrem İmamoğlu'nun Mektubu Okundu

06.03.2026 13:37  Güncelleme: 14:11
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden kaleme aldığı mektup, CHP Diyarbakır, Malatya ve Van İl Başkanları tarafından eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Başkanlar, tutukluluk sürecinin sona erdirilmesi için dayanışma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden kaleme aldığı mektup, CHP Diyarbakır, Malatya ve Van İl Başkanları tarafından okundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kaleme aldığı mektup, Türkiye genelinde CHP il başkanlıklarında eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Mektup Diyarbakır'da İl Başkanı İsmail Akyıl, Malatya'da İl Başkanı Barış Yıldız ve Van'da İl Sekreteri Berkay Yıldızhan tarafından okundu.

Başkanlar, mektup öncesinde yaptıkları konuşmalarda, partilerine mensup belediyelere yönelik baskılara işaret ederek dayanışma çağrısı yaptı. Adalet talebinde bulunan başkanlar, İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinin sona erdirilmesini istedi.

