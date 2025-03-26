İmamoğlu'nun Tutuklanması Bilecik'te Protesto Edildi

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK)-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Bilecik'te yapılan yürüyüşle protesto edildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yurt genelinde protestolar devam eiyor. Bilecik'te CHP'nin öncülüğünde Atatürk Parkı'nda bir araya gelen kalabalık grup, Tevfikbey Caddesi güzergahını takip ederek sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

"Sokaklarda biz sadece adalet istiyoruz"

Meydandaki kalabalığa hitap eden Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı şunları ifade etti:

" Gençlik, vatandaş, çocuk, yaşlısı herkes sokaklarda bizler sadece adalet istiyoruz. Sizlerle, sizler için çalışmaktan gurur ve onur duyuyorum. Nefesimiz, enerjimiz yettiği kadar sizlere hizmet edeceğiz. Nefesimiz, enerjimiz yettiği kadar da Atatürk'ün çocukları olarak Cumhuriyet için her daim dimdik olmaya devam edeceğiz."