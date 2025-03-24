İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Erzurum'da Protesto

ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karşı, Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Erzurum'da da protesto gösterileri düzenlendi.

İstanbul Büyüşkehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde protesto yürüyüşleri yapıldı. Erzurumlu vatandaşlar Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan CHP İl Başkanlığı önünde toplandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ön seçimine yoğun katılım sağlayan Erzurumlular, İmamoğlu'nun tuklanmasına da büyük tepki gösterdi. Saatlerce yoğun güvenlik önlemlerine rağmen CHP İl Başkanlığı önünde toplanan her yaştan vatandaşlar sloganlarla İBB Başkanı İmamoğu'nun tuklanmasını protesto etti.

CHP İl Başkanlığı önünda yaklaşık iki saat süren protesto gösterisi CHP İl ve İlçe yöneticilerinin uyarıları ile olaysız bir şekilde sona erdi.