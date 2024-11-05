İmamoğlu ve Özel Görüştü, Kayyum Uygulamaları Eleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İmamoğlu ve Özel Görüştü, Kayyum Uygulamaları Eleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Görüşmede kayyum uygulamalarının demokrasiye zarar verdiği ve çözümün Meclis’te olabileceği ifade edildi.

05.11.2024 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'le görüştü

ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu, Belediyeler Birliği encümen toplantısında aldıkları kararları paylaştıklarını belirterek, "Kayyum uygulamalarının Türkiye'nin demokrasisi adına çok utanç verici olduğunu, bu uygulamaların ülkemizdeki başta ekonomi olmak üzere birçok sorunun temeli olduğuna yönelik duygularımızı dile getirdik. Bunun çözümünün Meclis'te olabileceğini, bütün siyasi partilerle de görüşme yapacağımızı ve bu hususta Türkiye Belediyeler Birliği olarak önerimizin olduğunu, kendileriyle paylaşmak istediğimizi, bunun kanun çerçevesinde Meclis'te bir çalışmayla teminat altına alınması gerektiğini dile getirdik. Kendisi de Grup Başkanvekillerini görevlendirdi. Türkiye Belediyeler Birliği yapacağımız çalışmayı kendilerine ileteceğiz. Sürecin takipçisi olacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli kendisinin randevu talebine 'İmamoğlu siyasetini tasvip etmiyorum. Bu istismara MHP'yi bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranıyorum' sözlerine İmamoğlu, "Açıkçası biz istismar diye bir kelimeyi bırakın ruhumuzdan yakın çevremizden bile geçirmeyiz. Güven içerisinde, ahlaklı, erdemli, sadece siyaset değil, kişilik olarak da hayatımızı buna adamış yoldayız. Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip, çıkmayı iyi biliriz. Bu bizim ailemizde, de kişisel yaşamımızda da siyaset kültürümüzde de, CHP kültüründe de var olan bir şeydir. O bakımdan kişisel fikridir. Ama asla bize ne yapışır ne dokunur. Siyaset tarzımı beğenmeme kişisel fikridir. Ama gönül isterdi ki buluşalım, görüşelim. Çünkü sonuçta TBMM çatısı altında bütün yerel yönetimleri temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak, haksızlığa uğradığında MHP'li Belediye Başkanlarını savunacak kurum olan Türkiye Belediyeler Birliğinin herkesin hakkını teminat altına alma girişimidir. Randevumuzu yineliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmamoğlu ve Özel Görüştü, Kayyum Uygulamaları Eleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
09:00 Fenerbahçe Real Madrid’i bile geride bıraktı Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 21:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu ve Özel Görüştü, Kayyum Uygulamaları Eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.