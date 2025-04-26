İmaret Camii'nde Unutulmuş Gelenek Yeniden Yaşatılıyor - Son Dakika
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İmaret Camii'nde Unutulmuş Gelenek Yeniden Yaşatılıyor

İmaret Camii\'nde Unutulmuş Gelenek Yeniden Yaşatılıyor

Afyonkarahisar'da, İmaret Camii'nde her Cuma 1000 kişiye yemek ikramı yapılıyor.

26.04.2025 13:28
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Afyonkarahisar'ın tarihi İmaret Camii'nde (Gedik Ahmet Paşa Camii), unutulmuş bir gelenek Valilik öncülüğünde yeniden canlandırıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, her cuma namazı sonrası yaklaşık 1.000 kişiye çorba, ana yemek, tatlı ve içecekten oluşan beş çeşit yemek ikram ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı Gedik Ahmet Paşa tarafından 1472'de yaptırılan külliyedeki eski vakıf geleneği, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın girişimleriyle yeniden yaşatılıyor. Asırlık gelenek, geçmişten günümüze uzanan bir iyilik köprüsü olarak Afyonkarahisar'da yeniden hayat buluyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, her hafta Cuma nazı sonrası yemek dağıtımın olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Gedik Ahmet Paşa'nın vakfiyesinde belirttiği imarette dağıtılan yemek dağıtımına bir yıldır devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca burada her gün bin kişilik iftar yemeğimizi verdik. Ramazan ayından sonrada her hafta Cuma namazı çıkışı bin kişilik yemeği dağıtmaya devam ediyoruz. Gedik Ahmet Paşa'nın vakfiyesinde belirtilen gibi buradan geçen misafirler, yolcular ve cami cemaati bu imkandan faydalanmaktadır. Burada kimseye adını, dinini, ırkını sormadan herkes bu yemekten yiyebilir." - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmaret Camii'nde Unutulmuş Gelenek Yeniden Yaşatılıyor - Son Dakika

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