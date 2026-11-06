İmbat Madencilik işçileri 11 günlük direnişi bitirip eylül maaşı sözüyle ocağa döndü - Son Dakika
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İmbat Madencilik işçileri 11 günlük direnişi bitirip eylül maaşı sözüyle ocağa döndü

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İmbat Madencilik işçileri 11 günlük direnişi bitirip eylül maaşı sözüyle ocağa döndü
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İmbat Madencilik işçileri 11 günlük direnişi bitirip eylül maaşı sözüyle ocağa döndü
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İmbat Madencilik işçileri, maaş ve geriye dönük hakları için 11 gündür süren direnişi ödeme sözüyle bitirip ocağa döndü. Genel Müdür İlhan Çolak, eylül maaşları ve geriye dönük hakların bugün yüzde 90 ihtimalle, yetişmemesi halinde pazartesi yüzde 100 ödeneceğini açıkladı.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - İmbat Madencilik'te ödenmeyen maaşları ve geriye dönük hakları için 11 gündür direnişte olan işçiler, ödeme sözü verilmesinin ardından ocağa döndü. Genel Müdür İlhan Çolak, eylül maaşları ve geriye dönük hakların bugün, yetişmemesi halinde pazartesi günü ödeneceğini açıkladı.

İmbat Madencilik'te ödenmeyen maaşları ve geriye dönük hakları için 11 gündür direnişte olan işçiler, yönetimin ödeme sözü vermesinin ardından ocağa döndü. İmbat Madencilik Genel Müdürü İlhan Çolak, işçilerin barikat önündeki bekleyişi sırasında açıklama yaptı. Çalışanların taleplerinin kendisine iletildiğini belirterek, ocağın yeniden faaliyete geçmesi için birlikte hareket edilebileceğini kaydeden Çolak, madenciliğin yaklaşık 800 metre yerin altında, yüksek risk koşullarında sürdürülen bir iş kolu olduğuna dikkati çekti. İş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Çolak, "üretimin daha önce durdurulmasına gerekçe olarak iş barışını bozabilecek eylemleri ve çalışanların karşı karşıya gelme ihtimalini" gösterdi ve yer altında iş disiplini, koordinasyon ve ekip bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade etti. Çolak, "Burada üretim kaygım yok. Burada insanlara iş verme kaygım yok. Burada tek kaygım var, iş sağlığı ve iş güvenliği. Bizim insanların burnunu kanatmama felsefemiz. Burada sıfır üretimle de çıkabiliriz ama bir tane insanımızın tırnağının kesilmesine razı olamayız" dedi.

İşçilerin sendikal mücadelelerini ve taleplerini dile getirirken yer altındaki çalışma düzenini tehlikeye düşürecek hareketlerden kaçınması gerektiğini belirten Çolak, işçilerin birlik içinde çalışması halinde ocağın yeniden faaliyete geçirilmesi için adım atacaklarını söyledi.

İşçilerin en önemli gündem maddelerinden biri olan ücret alacaklarına da değinen Çolak, çalışanların mağdur edilmeyeceğini belirtti. Ekim ayı maaşının da mümkün olan en kısa sürede ödenmesi için çalışacaklarını ifade eden Çolak, eylül ayı maaşları ve geriye dönük haklara ilişkin ödeme takvimini açıkladı. Çolak, ödemelerin yüzde 90 ihtimalle bugün hesaplara yatırılacağını, bugün tamamlanamaması halinde ise pazartesi günü yüzde 100 oranında gerçekleştirileceğini söyledi.

Şirket, iş güvenliği kurallarına uyulması ve ekip ruhunun korunması çağrısında bulundu. İşçilerin talebi üzerine üçüncü vardiya itibarıyla üretimin yeniden başlayacağı ve servislerin devreye alınacağı duyuruldu. İşçiler, ödenmeyen maaşları ve geriye dönük hakları için verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.

Kaynak: ANKA
İmbat Madencilikİlhan ÇolakEkonomiGüncelEylülYerelSon Dakika

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