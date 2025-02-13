İMH Depremzedelere Destek Verdi - Son Dakika
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Yerel

İMH Depremzedelere Destek Verdi

İMH Depremzedelere Destek Verdi

İnsan ve Medeniyet Hareketi, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.

13.02.2025 12:19
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Bursa'daki İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) yetkilileri ve gönüllü gençler, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi yetkilileri ve gönüllü gençler, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki depremzede öğrenciler ve ailelerle bir araya gelerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrencilere arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verildi. İMH yetkilisi Kemalettin Güven, depremin ilk gününden itibaren bölgeye destek verdiklerini belirterek, "Derneğimiz ve vakfımızın gençlik hareketi olarak Kahramanmaraş ve Adıyaman'a geldik. Ekibimiz, depremin ilk günlerinde de buradaydı. İstanbul ve Bursa'daki kardeşlerimizin yardımlarını ulaştırdık. Okul ziyaretleri gerçekleştirdik, konteyner kentlerdeki depremzedeler ve mezarlık ziyaretleri yaptık. Buraya sadece bir şeyler getirmek için değil, depremzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmek için geldik. Onlarla samimiyetimizi artırıp, muhabbetimizi çoğalttık. Bizi ağırlayan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Vakıf bünyesindeki Çelebi Arama Kurtarma isimli ekibin lideri Mücahit Süleyman Aydemir ise, "Deprem olduğunda 22 saatte bölgeye gelebildik. Burada 12 gün boyunca çalıştık, 52 cenazeyi enkaz altından çıkardık ve 7 kişiyi sağ olarak kurtardık. Okullardaki öğrencilere yaşadıklarımızı anlattık. Onlara arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri hakkında bilgiler verdik. Gelecekte bu tür çalışmalara katılmalarını teşvik ettik. Birlik ve beraberlik içinde yaraların sarıldığını görmek bizi mutlu etti" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3-sayfa, Deprem, Yerel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel İMH Depremzedelere Destek Verdi - Son Dakika

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