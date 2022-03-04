İMİB ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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İMİB ile iş birliği protokolü imzalandı

04.03.2022 10:12
İMİB ile iş birliği protokolü imzalandı

Bilecik şeyh Edebali Üniversitesi ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bilecik şeyh Edebali Üniversitesi ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Her geçen gün çeşitli kurum ve kuruluşlarla üniversitenin gelişmesi için görüşmeler ve ziyaretçiler gerçekleştiren Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversite için önemli bir karara daha imza attı. Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarları'nın akreditasyon süreçlerine nakdi destek sağlanmasına yönelik protokol, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer tarafından imzalandı. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleşen imza törenine Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt da katıldı. - BİLECİK

İMİB ile iş birliği protokolü imzalandı
İMİB ile iş birliği protokolü imzalandı

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Süzme balda glikoz oyunu Süzme balda glikoz oyunu BŞEÜ ile İMİB arasında iş birliği protokolü imzalandı BŞEÜ ile İMİB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Şeyh Edebali Üniversitesi, İstanbul, Bilecik, Maden, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İMİB ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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