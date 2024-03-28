İmkander Gaziantep Şubesi Gazze ve Suriye\'de binlerce aileye iftar yemeği dağıtıyor

İmkander Gaziantep Şubesi Gazze'de hem Refahta hem de Cebeliye'de her gün 500 aileye iftar yemeği dağıtırken, Suriye'de ise Elbab, Akterin, ve Azez çevresindeki kamplarda kalan mağdurlara her gün sıcak yemek dağıtıyor.
Yurtiçi ve Yurtdışında mazlumlara yaptığı yardımlarla büyük takdir toplayarak gönüllere dokunan Gaziantep İmkander, Ramazan ayında çalışmalarını hızlandırdı. Gaziantep Yeditepe Mahallesinde her gün 400 Yetim ve fakir aileye iftarlarını açmaları için yemek dağıtımı yapan dernek, Ayrıca Suriye ve Gazze'de de her gün binden fazla aileye de iftar yemeği veriyor. Suriye'de Elbab, Akterin, ve Azez çevresindeki kamplarda kalan mazlumlara her gün sıcak yemek dağıtan dernek, Gazze'de ise iki bölgede iftar yemeği veriyor. Hem refahta hem de Gazze'nin kuzeyinde cebeliye kampında kalan savaş mağduru insanlara iftar yemeği yardımında bulunuyor.
"Gazze'de günlük bin aileye yemek ulaştırıyoruz"
İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, "Gazze'de günlük bin aileye yemek ulaştırıyoruz. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimize teşekkür ederiz. Yaptığımız çok büyük bir şey değil ama karınca misali olsa da safımız belli olsun istiyoruz. Peygamber efendimiz hadisi Şerif de şöyle buyuruyor: 'Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir' diyor. Yine buyuruyor ki: 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyor. Bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Onun için Müslüman kardeşlerimizden desteklerini bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
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Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
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