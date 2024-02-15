İmralı Adası'nda batan gemideki mürettebatın yakınları umutla bekliyor - Son Dakika
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İmralı Adası'nda batan gemideki mürettebatın yakınları umutla bekliyor

İmralı Adası\'nda batan gemideki mürettebatın yakınları umutla bekliyor

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatın yakınlarının kriz merkezindeki umutlu bekleyişi sürüyor. Batan gemideki 6 kişiye ulaşmak için Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzanan koylar taranırken, aile yakınları gelecek güzel haberleri kriz merkezinde bekliyor.

15.02.2024 18:29  Güncelleme: 18:31
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İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatın yakınlarının kriz merkezindeki umutlu bekleyişi sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezine, batan gemide bulunan mürettebatın yakınları da geldi. 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin battığı yer tespit edilirken, mürettebattan halen haber alınamadı. AFAD, NAK, ANDA, jandarma, polis dalgıç ve AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ederken, gemi mürettebatının yakınlarının umutla bekleyişi sürüyor.

Batan gemideki 6 kişiye ulaşmak için Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzanan koylar taranırken, aile yakınları gelecek güzel haberleri kriz merkezinde bekliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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