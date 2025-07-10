İMSİAD Başkanı, Kentsel Dönüşüm İçin Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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İMSİAD Başkanı, Kentsel Dönüşüm İçin Destek Çağrısında Bulundu

İMSİAD Başkanı, Kentsel Dönüşüm İçin Destek Çağrısında Bulundu
10.07.2025 12:05  Güncelleme: 12:10
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İMSİAD Başkanı Şeref Demir, inşaat sektörünün karşılaştığı zorlukları ve Bursa'nın konut krizi ile kentsel dönüşüm projeleri için iş birliği çağrısını dile getirdi. Yüksek maliyetler ve bürokratik engellerin sektörü daralttığına dikkat çeken Demir, 'Yarısı bizden' kampanyasının Bursa'da da uygulanması gerektiğini vurguladı.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir, inşaat sektörünün ekonomik zorluklar, artan maliyetler ve bürokratik engeller sebebiyle daraldığını belirterek, kentsel dönüşümde iş birliği ve konut krizine karşı destek çağrısı yaptı. Bursa'nın yapı stoğunun yüzde 65'inin riskli olduğuna dikkat çeken Şeref Demir, İstanbul'da olduğu gibi dönüşümde yarısı bizden kampanyasının Bursa'ya da gelmesi gerektiğini dile getirdi.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD), düzenlediği basın toplantısında inşaat sektörünün mevcut durumu, kentsel dönüşüm çalışmaları ve sektörde yaşanan sorunlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, inşaat sektörünün son yıllarda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, artan maliyetler, yüksek faizler, kur baskısı, konut kredilerine erişim zorluğu ve arsa fiyatlarındaki yükselişin sektörü sıkıştırdığını ifade etti. Demir, yabancı yatırımın azalması ve yerli yatırımcının yurtdışına yönelmesiyle birlikte, konut üretiminde düşüş yaşandığını, bu durumun likidite sorunlarına yol açtığını belirtti.

"Bilgi kirliliği firmaları yıpratıyor"

Bazı firmaların konkordato ilan etmek zorunda kaldığını hatırlatan Demir, "Bu firmaları hemen suçlamak ve itibarsızlaştırmak; tedarikçilerden işçilere, konut alıcılarından taşeronlara kadar birçok kesimi mağdur eder. Bu tür münferit durumları tüm sektöre teşmil etmek adil değildir" dedi.

Sektörde yaşanan bilgi kirliliğine ve asılsız iddialara da değinen Demir, bu durumun sektöre zarar verdiğini belirterek, kamuoyunu sağduyulu ve sorumlu davranmaya davet etti. Demir, "Dedikodu ile güven ortamı inşa edilemez. Güven olmazsa yatırım da olmaz. Yatırım olmazsa kalkınma da olmaz" ifadelerini kullandı.

"Belediyelerdeki bürokrasi sektörün belini büküyor"

Demir, ayrıca, belediyelerde ruhsat süreçlerinin bürokratik nedenlerle aylarca sürdüğünü ve bu durumun yatırımları sekteye uğrattığını söyledi. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde ruhsat süreçlerinin hızlandırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Son dönemde Bursa'da meydana gelen depremleri hatırlatan Demir, kentsel dönüşümün artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Deprem riski taşıyan binlerce bina hala ayakta. Kentsel dönüşüm, sadece fiziksel değil, sosyal güvenliğin de bir parçasıdır" dedi.

İMSİAD ve İMSİFED olarak dönüşüm sürecine hazır olduklarını ifade eden Demir, bu sürecin başarıya ulaşması için devletin, yerel yönetimlerin, STK'ların ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşümün finansal ve bürokratik olarak da desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Yarısı bizden" kampanyası Bursa'da da uygulanmalı

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu konut krizine de dikkat çeken Demir, yüksek kira fiyatları ve yeni konut üretimindeki yavaşlamanın toplumda büyük bir barınma sorununa yol açtığını vurguladı. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalinden uzaklaştığını ifade eden Demir, çözüm için faiz oranlarının düşürülmesini, konut kredilerine erişimin kolaylaştırılmasını ve dönüşüm projelerine özel teşvikler sağlanmasını önerdi.

"'Yarısı bizden' kampanyası İstanbul'un ardından Bursa gibi deprem riski taşıyan illerde de uygulanmalı" diyen Demir, sektörün güçlenmesi için kamu ve toplumun desteğinin şart olduğunu vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel İMSİAD Başkanı, Kentsel Dönüşüm İçin Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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