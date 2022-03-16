İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı

16.03.2022 20:06

İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı SANKO Holding Kurucusu merhum Sani Konukoğlu'nun dün öğle saatlerinden sonra hayatını kaybeden eşi İnci Konukoğlu, düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazın ardından dualar ve göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - SANKO Holding Kurucusu merhum Sani Konukoğlu'nun dün öğle saatlerinden sonra hayatını kaybeden eşi İnci Konukoğlu, düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazın ardından dualar ve göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin önemli sanayicilerinden SANKO Holding kurucusu merhum Sani Konukoğlu'nun 82 yaşındaki eşi İnci Konukoğlu, dün öğle saatlerinde rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan İnci Konukoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdulkadir, Zeki, Adil Sani, Fatih ve Hakan Konukoğlu'nun annesi İnci Konukoğlu için Gaziantep Asri Mezarlık Hanifi Şireci Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Konukoğlu ailesinin yakınları ve dostlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Ökeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, kent protokolü ile çok sayıda sanayici, iş adamı ve vatandaş katıldı.

Ailesi ve yakınlarından helallik alınmasının ardından merhume İnci Konukoğlu'nun cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından omuzlara alınan merhumenin tabutu, cenaze aracıyla aile kabristanına götürülerek dualar ve göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı
İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı
İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Sani Konukoğlu, Gaziantep, Cenaze, Tören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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