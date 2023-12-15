 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnci Projesi ile yetim ve öksüz öğrencilere mont ve bot hediye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İnci Projesi ile yetim ve öksüz öğrencilere mont ve bot hediye edildi

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan İnci Projesi kapsamında, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanlığı tarafından 6 ilçedeki yetim ve öksüz öğrencilere bir mont ve bir bot hediye edildi. Proje sayesinde, öğrencilerin giyim ihtiyaçları karşılanmış oldu.

İnci Projesi ile yetim ve öksüz öğrencilere mont ve bot hediye edildi
15.12.2023 - 14:26,
Abone Ol

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu İnci Projesi ile yetim ve öksüz öğrencileri giydirme çalışmaları devam ediyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanlığı tarafından proje bünyesinde 6 ilçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lisedeki yetim ve öksüz öğrencilere bir mont, bir bot hediye edildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, İnci Projesinden dolayı Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'ye teşekkür ettiğini söyledi. Bozkuş, "Paylaşmanın çoğalmak olduğunu, paylaşmanın bereket getirdiğini bizler çok iyi biliyoruz. Dernek olarak her zaman bu düsturla yola çıkarak sosyal desteklerimizi kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından başlatılan İnci Projesine paydaşlık ederek 6 ilçemizdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki yetim ve öksüz kardeşlerimize, evlatlarımıza 1 mont ve 1 bot hediye ederek katkıda bulunduk. Her daim kardeşlerimizin yanında olacağımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Böyle güzel bir projede emeği geçenlerden Rabbim razı olsun" dedi.

Projeye katkılarından dolayı Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş'a plaket verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır Valiliği, Mehmet Bozkuş, Diyarbakır, İnsan Hakları, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnci Projesi ile yetim ve öksüz öğrencilere mont ve bot hediye edildi - Son Dakika


15:00
Galatasary'da deprem! Yıldız futbolcunun göğüs kası koptu Galatasary'da deprem! Yıldız futbolcunun göğüs kası koptu
14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu

Son Dakika
15:00 Galatasary'da deprem! Yıldız futbolcunun göğüs kası koptu
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42 Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
14:04 Yer: Siverek! Yol kenarına yavru aslan bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:07:18. #1.12#
SON DAKİKA: İnci Projesi ile yetim ve öksüz öğrencilere mont ve bot hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement