İncir Üreticilerine Bilgilendirme Denetimi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incir üreticilerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilerek sağlıklı ve kaliteli ilek kullanımının önemi vurgulandı. Denetimlerde üreticilere ilekleme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetime Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Şendalgıç ile Karacasu Ziraat Odası Başkanı İbrahim İren de katıldı. Faaliyet kapsamında, Aydın Valiliği tarafından yayımlanan 'Aydın İli Mülki Hudutları Dahilinde İncir Kalitesinin ve İlek Arıcığının Korunması ile İncir Yetiştiriciliğinin Sürekliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesine İlişkin Tebliğ' doğrultusunda denetim ve bilgilendirme yapıldı. Yaykın Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilek alım-satım alanları kontrol edilerek üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili talimatları kapsamında kaliteli ve sağlıklı ilek kullanımı hakkında bilgi verildi. Yetkililer, incir üretiminde kalitenin sürdürülebilirliği açısından sağlıklı ileklemenin önemine dikkat çekerken, bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin sezon boyunca devam edeceğini belirtti. - AYDIN