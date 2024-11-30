İncirliova Belediyesi'nden Engelli Bireylere Özel Etkinlik - Son Dakika
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İncirliova Belediyesi'nden Engelli Bireylere Özel Etkinlik

İncirliova Belediyesi\'nden Engelli Bireylere Özel Etkinlik

İncirliova Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenleyeceği etkinlik öncesi, engelli bireylerin saç bakımını gerçekleştirdi. Gamze Çelikkurt ve Zuhal Çukurçimen'in yeni saçlarıyla etkinliğe katılacak olması ailelerini de mutlu etti.

30.11.2024 12:07  Güncelleme: 12:08
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İncirliova Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile hafta sonu düzenleyeceği etkinliğe yeni saçları ile katılmak isteyen engelli bireyler Gamze Çelikkurt ve Zuhal Çukurçimen'in saç bakımını İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler birimi ekibi gerçekleştirdi.

İncirliova Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçedeki engelli bireyler ve aileleri için 1 Aralık Pazar günü özel bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte yer alacak engelli bireylerden Gamze ve Zuhal'in saç bakım ve boyama işlemleri, İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi ekipleri tarafından özenle gerçekleştirildi.

Yeni saçlarıyla etkinliğe katılacak olan Gamze ve Zuhal'in mutlulukları yüzlerinden okunurken, engelli kızların aileleri bu jestten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Engelli kızların aileleri, kızlarının isteklerinin yerine getirilmesini sağlayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya, engelli bireyler ve ailelerinin taleplerine gösterdiği duyarlılık ve hassasiyet için teşekkür ederken, sosyal hizmetler biriminin çalışmalarını takdir ettiklerini ifade ettiler.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, engelli bireyler ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Kızlarımız Gamze ve Zuhal'in saçları da kalpleri kadar güzel oldu. Engellilerimizin her zaman yanındayız ve onların mutluluğu için çalışıyoruz. Toplumda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak adına sadece bir gün değil her gün onların destekçisiyiz. Biliyoruz ki en büyük engel sevgisizliktir. Bu vesile ile kızlarımızın yüzünde güller açtıran ve ilçemizdeki tüm engellilerin hizmetine koşan Sosyal Hizmetler Birimi ekibimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, engelli bireyler ve ailelerimize özel, 1 Aralık Pazar günü düzenleyeceğimiz etkinliğimize tüm engelli bireylerimizi ve ailelerini bekliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova Belediyesi'nden Engelli Bireylere Özel Etkinlik - Son Dakika

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