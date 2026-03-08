Şap karantinası kalktı, deve güreşleri İncirliova\'da başladı

Şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin kaldırılmasının ardından sezonun ilk deve güreşi festivali Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirildi. Uzun bir aradan sonra yapılan deve güreşleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde geleneksel olarak düzenlenen deve güreşleri, Türkiye genelinde etkili olan şap salgını nedeniyle bir süre ertelenmişti. Karantina tedbirlerinin kaldırılmasının ardından yeni sezonun ilk deve güreşi festivali İncirliova'da yapıldı. İncirliova Belediyesi tarafından merhum deveciler Hulis Şanlı ve Feridun Bayır anısına düzenlenen 39. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali, Nuri Deveci Güreş Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İncirliova arenasında 93 çift pehlivan deve mücadele etti

İncirliova Belediyesi tarafından yenilenen arenada düzenlenen güreşlerde Türkiye'nin farklı illerinden getirilen 93 çift pehlivan deve kıyasıya mücadele etti. Deve güreşlerini uzun süredir özleyen vatandaşlar müsabakaları büyük ilgiyle takip etti. Bazı develer kıran kırana mücadele ederken, bazıları ise güreşmemeyi tercih etti. Güreş sırasında develeri ayırmakta urgancılar zaman zaman güçlük yaşadı.

Festivalde İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da protokol üyeleri ile birlikte arenayı dolaşarak vatandaşlara yağlık hediye etti. Vatandaşlar Başkan Kaya'ya yoğun ilgi gösterdi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada, "Bütün güreşseverlerin gözü aydın. Ramazan ayı olmasına rağmen katılım yüksek. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız festivale geldi. Şap kötü bir hastalık, ülkemize geçmiş olsun. Ama develerde şap hastalığının olmadığını anlattık. Hastalık da bitti, karantina kalktı. Allah inşallah bir daha böyle bir hastalık yaşatmasın. Güreşimizi yaptık, bütün güreşseverlere hayırlı olsun" dedi.

Güreşlerde devesi berabere kalan Melisa Nur Tiryar ise, "Aydın'da her yıl bu gelenek olurdu. Bu yıl hastalıktan dolayı yapılamadı. Devem güreşti ve rakibiyle berabere kaldı. Kupamızı da aldık. Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinden devesiyle festivale katılan Mücahit Karamıklı da deve güreşlerinin atalarından gelen folklorik bir gelenek olduğunu belirterek, güreşlerin yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Festival sonunda dereceye giren develerin sahiplerine protokol tarafından kupaları verilirken, güzel havanın da etkisiyle deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN