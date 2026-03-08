Şap karantinası kalktı, deve güreşleri İncirliova'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şap karantinası kalktı, deve güreşleri İncirliova'da başladı

Şap karantinası kalktı, deve güreşleri İncirliova\'da başladı
08.03.2026 15:22  Güncelleme: 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Aydın'ın İncirliova ilçesinde geleneksel deve güreşi festivali yapıldı. 93 çift pehlivan deve kıyasıya mücadele ederken, vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin kaldırılmasının ardından sezonun ilk deve güreşi festivali Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirildi. Uzun bir aradan sonra yapılan deve güreşleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde geleneksel olarak düzenlenen deve güreşleri, Türkiye genelinde etkili olan şap salgını nedeniyle bir süre ertelenmişti. Karantina tedbirlerinin kaldırılmasının ardından yeni sezonun ilk deve güreşi festivali İncirliova'da yapıldı. İncirliova Belediyesi tarafından merhum deveciler Hulis Şanlı ve Feridun Bayır anısına düzenlenen 39. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali, Nuri Deveci Güreş Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İncirliova arenasında 93 çift pehlivan deve mücadele etti

İncirliova Belediyesi tarafından yenilenen arenada düzenlenen güreşlerde Türkiye'nin farklı illerinden getirilen 93 çift pehlivan deve kıyasıya mücadele etti. Deve güreşlerini uzun süredir özleyen vatandaşlar müsabakaları büyük ilgiyle takip etti. Bazı develer kıran kırana mücadele ederken, bazıları ise güreşmemeyi tercih etti. Güreş sırasında develeri ayırmakta urgancılar zaman zaman güçlük yaşadı.

Festivalde İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da protokol üyeleri ile birlikte arenayı dolaşarak vatandaşlara yağlık hediye etti. Vatandaşlar Başkan Kaya'ya yoğun ilgi gösterdi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada, "Bütün güreşseverlerin gözü aydın. Ramazan ayı olmasına rağmen katılım yüksek. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız festivale geldi. Şap kötü bir hastalık, ülkemize geçmiş olsun. Ama develerde şap hastalığının olmadığını anlattık. Hastalık da bitti, karantina kalktı. Allah inşallah bir daha böyle bir hastalık yaşatmasın. Güreşimizi yaptık, bütün güreşseverlere hayırlı olsun" dedi.

Güreşlerde devesi berabere kalan Melisa Nur Tiryar ise, "Aydın'da her yıl bu gelenek olurdu. Bu yıl hastalıktan dolayı yapılamadı. Devem güreşti ve rakibiyle berabere kaldı. Kupamızı da aldık. Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinden devesiyle festivale katılan Mücahit Karamıklı da deve güreşlerinin atalarından gelen folklorik bir gelenek olduğunu belirterek, güreşlerin yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Festival sonunda dereceye giren develerin sahiplerine protokol tarafından kupaları verilirken, güzel havanın da etkisiyle deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, İncirliova, Karantina, Festival, Yerel, Aydın, Deve, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şap karantinası kalktı, deve güreşleri İncirliova'da başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 15:48:39. #7.13#
SON DAKİKA: Şap karantinası kalktı, deve güreşleri İncirliova'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.