Din görevlileri İncirliova\'da iftarda buluştu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde emekli ve çalışan din görevlileri düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İncirliova İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu, Çetin Bayatlı ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımıyla İncirliova Belediyesi Balık Restoranı'nda düzenlenen iftar programında, cami hocaları ve emekli din görevlileri aynı sofrada buluştu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Bizlerin manevi rehberleri olan, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinde önemli katkılar sunan tüm din görevlilerimize katılımları için gönülden teşekkür ediyor, görevlerini özveriyle sürdüren hocalarımıza kolaylıklar, emekli olan büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen İncirliova İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz başta olmak üzere, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüce Allah'tan tuttuğumuz oruçların kabul olmasını niyaz ediyor, tüm hemşehrilerimize hayırlı ve bereketli Ramazanlar diliyorum" dedi. - AYDIN