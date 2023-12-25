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İncirliova'da Hükümet Yatırımları Hız Kazandırdı - Son Dakika
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İncirliova'da Hükümet Yatırımları Hız Kazandırdı

İncirliova'da yapılan hükümet yatırımları, Başkan Aytekin Kaya'nın girişimleriyle hız kazandırıldı. İlçede eğitim, spor, sağlık, enerji ve yol alanlarında yapılan hizmet yatırımları, ilçenin gelişmesine olumlu katkı sağladı. Yapılan yatırımlar arasında gençlik merkezi, yüzme havuzu, antrenman salonu, sağlık ocağı, anaokulu ve imam hatip lisesi gibi projeler yer alıyor. Başkan Kaya, geleceğin İncirliova'sını inşa ederken Ankara ayağını titizlikle yürüttüklerini belirtti.

İncirliova\'da Hükümet Yatırımları Hız Kazandırdı
25.12.2023 - 15:05,
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İncirliova'da Başkan Aytekin Kaya'nın girişimleri doğrultusunda ilçedeki hükümet yatırımları hız kazandırıldı. Başkan Kaya, "Bakanlıklar düzeyinde yaptığımız görüşmelerin meyvelerini toplamaya başladık. Geleceğin İncirliova'sını inşa ederken, hizmet ve yatırım sürecinin Ankara ayağını titizlik ve kararlılıkla yürütüyoruz" dedi.

Son dönemde eğitim, spor, sağlık, enerji ve yol alanlarında yapılan hizmet yatırımları ile dikkat çeken İncirliova'da, yerel yönetim ve merkezi yönetimin uyumlu çalışması, kısa zamanda ilçenin gelişmesine olumlu katkı sağladı. İlçede son birkaç ay içerisinde pek çok hükümet yatırımının startı verilerek geleceğin İncirliova'sının temelleri atılmaya başlandı. Aydın'ın nüfus olarak en hızlı büyüyen ilçeleri arasında bulunan İncirliova'da pek çok alanda hayata geçirilen hükümet yatırımları şimdiden ilçeyi gelişim noktasında dikkat çekici bir boyuta taşıdı.

Yakın dönemde gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, bireysel antrenman salonu, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) iş birliği ile yapılan yol çalışmaları, Kurtuluş, Atatürk ve Hürriyet Mahalleleri için sağlık ocağı, sekiz sınıflı anaokulu ve 32 sınıflı oluşan imam hatip lisesi, doğalgaz çalışmaları gibi birçok hükümet yatırımı hayata geçirilirken, Başkan Kaya'nın Ankara görüşmeleri doğrultusunda birçok yeni projenin ise planlaması yapıldı.

Yerel yönetimdeki istikrarın merkezi yönetimin gücüyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan uyumun, ilçeye kısa sürede büyük katkılar sağladığını belirten Başkan Kaya, "Bakanlıklar düzeyinde yaptığımız görüşmelerin meyvelerini toplamaya başladık. Misyonumuz birlik, beraberlik, uyum ve ahenk. Geleceğin İncirliova'sını inşa ederken, hizmet ve yatırım sürecinin Ankara ayağını titizlik ve kararlılıkla yürütüyoruz. İncirliova gerek konumu gerekse hızla artan nüfusu ile ilimizin en önemli ilçelerinden biri. Büyüme ve gelişim noktasında İncirliova'yı çağın tüm ihtiyaçlarına sahip, modern bir ilçe yapmak için hem belediyemizin hem de merkezi yönetimin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Başladığımız projelerin yanı sıra, katlı otopark, meydan düzenlemeleri, bir yüksek okul veya üniversite, Aydın'ın en büyük yüz ölçümüne sahip etkinlik alanı, Cumhuriyet Mahallemize yeni bir ilkokul gibi, ön görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz pek çok projenin hazırlığı içerisindeyiz. Geleceğin İncirliova'sını yeni neslin ihtiyaç ve kriterlerini göz önünde tutarak, hükümetimiz ile birlik, beraberlik ve uyum içerisinde inşa ediyoruz. Ortaya koyduğumuz enerji, çaba ve gayret neticesinde, en büyük sevdamız olan İncirliova'ya kısa ve uzun vadede birçok yatırım ve hizmeti kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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