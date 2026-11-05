İncirliova'da karakol komutanlığına ilk kez kadın olarak Fatma Koyuncu atandı - Son Dakika
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İncirliova'da karakol komutanlığına ilk kez kadın olarak Fatma Koyuncu atandı

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İncirliova\'da karakol komutanlığına ilk kez kadın olarak Fatma Koyuncu atandı
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İncirliova'da ilk kez bir kadın, İlçe Karakol Komutanı olarak göreve atandı. Jandarma Teğmen Fatma Koyuncu'ya tebrik ziyaretleri sürerken Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve beraberindeki heyet memnuniyetini dile getirdi.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı, tarihi günlerinden birine tanıklık etti. İlçede ilk kez bir kadın, İlçe Karakol Komutanı olarak göreve atandı. Göreve yeni başlayan Jandarma Teğmen Fatma Koyuncu'ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu ve Çetin Bayatlı ile birlikte İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden heyet, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Çelik ve göreve yeni başlayan Karakol Komutanı Fatma Koyuncu ile bir araya geldi.

Ziyarette, ilçede ilk kez bir kadın komutanın bu görevi üstlenmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Heyet, Fatma Koyuncu'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Kaya, kadınların hayatın her alanında ve her kademede sorumluluk alarak varlık göstermesinin gurur verici olduğu vurgulanırken, Komutan Fatma Koyuncu'nun da başarılı çalışmalarıyla İncirliova'da güzel hizmetlere imza atacağına olan inanç ifade etti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve nazik misafirperverlik için teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Aytekin KayaİncirliovaJandarmaTeğmenGüncelKadınYerelSon Dakika

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