İncirliova Gençlik Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı devam eden İncirliova Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yaklaşık 85 Milyon TL maliyetle inşa edilen gençlik merkezinde, gençler için çeşitli spor imkanları sunulacak. Yarı olimpik yüzme havuzu, antrenman salonları ve tenis kortu gibi modern spor tesislerini bünyesinde barındıracak olan merkez, bölgenin gençleri için büyük bir fırsat sunacak. İnşaat alanında çalışmalar devam ederken merkez tamamlandığında gençlere bir çok sosyal ve sportif etkinlik sunulacak. - AYDIN