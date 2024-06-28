İncirliova polisinin yakaladığı 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İncirliova polisinin yakaladığı 4 şüpheli tutuklandı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde aralarında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

28.06.2024 17:37
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İncirliova polisinin yakaladığı 4 şüpheli tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde aralarında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalanırken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler kasten adam öldürme suçundan araması olan ve 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 suç kaydı bulunan A.Ö. Acarlar Mahallesi'nde kovalamaca sunucu yakalandı. Yine aynı gün ekipler, 11 suç kaydı bulunan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K.'yi yakaladı. Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında uyuşturucu kullanmak suçundan araması, 4 suç kaydı ve 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. yakalayan ekipler, tehdit suçundan ifade için araması ve bir suç kaydı olan S.K.'yi de yakalayıp gözaltına aldı.

Gözaltına alınan dört şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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