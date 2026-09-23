İnebolu Deresökü'de 11 ev yandı, Ekmekci can kaybı olmadığını söyledi - Son Dakika
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İnebolu Deresökü'de 11 ev yandı, Ekmekci can kaybı olmadığını söyledi

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İnebolu Deresökü\'de 11 ev yandı, Ekmekci can kaybı olmadığını söyledi
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İnebolu Deresökü'de sabah çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek 11 evi yaktı; samanlık, ahır, ağıl, fırın ve bazı mezarlar zarar gördü. AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, can kaybı olmadığını ve evlerin yeniden yapılıp teslim edileceğini söyledi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 11 evin yandığı köyü ziyaret eden Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekemekci, "Yaralarımızı her zor günde olduğu gibi hep beraber saracağız" dedi.

Olay, sabah saatlerinde İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlere de sıçradı. Ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınabilen yangında 11 ev yandı. Yangında samanlık, ahır, ağıl ve fırın gibi yapılar da küle döndü. Ayrıca köy mezarlığında bulunan bazı mezarlar da zarar gördü.

Köyü ziyaret eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ekmekci, yangında evlerini kaybeden ve okul binasında bekleyen kadınları da ziyaret etti. Vatandaşlara, 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Ekmekci, vatandaşların yaralarının sarılacağını söyledi.

"Vatandaşlarımızın evleri de yeniden yapılıp teslim edilecek"

Büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Ekmekci, "Deresökü köyümüzde 11 evimiz maalesef yangında zarar gördü ama ilk andan itibaren devletimiz bütün kurumlarıyla köyümüzdeydi. Kızılay, Çevre ve Şehircilik, AFAD ve ilgili bütün kurumlarımız sahadaydı. Gerekli çalışmalar, soğutma çalışmaları devam etmekte. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için tüm kurumlarımız gerekli çalışmaları yürütmekteler. İlaçlarına varıncaya kadar şu an hepsi temin edilmektedir. İnşallah yapılan çalışmalardan, tespitlerden sonra da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre evleri ve ihtiyaçları olan eşyaları da hızlı bir şekilde tamamlanacak. Yer belirleme çalışmalarından sonra da köyümüz afet kapsamında olduğu için vatandaşlarımızın evleri de yeniden yapılıp teslim edilecek. Üzgünüz tabii ki ama tek tesellimiz can kaybının olmaması. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Rabbim her türlü afetten korusun bizleri" dedi.

Vatandaşların üzüntülerini paylaştıklarını belirten Ekmekci, "Okulda misafir edilen teyzelerimizi ziyaret ettik. Gerçekten üzgünler. Yılların yaşanmışlığı, kendi evleri yandı. Ama yapacak bir şey yok. Onlarla da konuştuk, sohbet ettik. Üzüntüleri büyük ama devletimizin her an yanlarında olduğunun bilincindeler. Bu nedenle de inşallah daha kolay atlatacağız, yaralarımızı her zor günde olduğu gibi hep beraber saracağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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