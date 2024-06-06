İnegöl Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Sonuçlandı

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İnegöl Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. 8 gündem ve 3 ilave gündem olmak üzere 11 konu görüşülerek karara bağlandı.

İnegöl Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkanvekili Fevzi Dülger Başkanlığında toplanan meclis, 8 gündem ve 3 ilave gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Meclisin 6. Maddesinde bir önceki ay Saadet Partisi grubunun önerisiyle komisyona havale edilen Çamaşırlık Camii bölgesi trafik düzenlemesi değerlendirildi. Komisyonun gerekli değerlendirmeyi yaptığı, İnegöl Belediyesi'nin Trafik Master Planı çerçevesinde söz konusu bölgeyle ilgili de birtakım düzenlemeler olduğu ifade edildi. Bu çerçevede Trafik Master Planı çerçevesinde bölgenin daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesi için UKOME'ye sevk edilmesinin uygun olacağına komisyonun oy birliği ile karar verdiği açıklandı. İlgili madde, meclis üyeleri tarafından da oy birliği ile kabul edildi.

Sağlıklı kentler birliği üyeleri belli oldu

İlave gündem maddesi olarak meclise gelen konulardan biri ise Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliği oldu. 9. gündem maddesi olarak masaya yatırılan konuyla ilgili konuşan Başkanvekili Fevzi Dülger, "Birliklere üyeliklerle ilgili seçim sonrası ilk toplantıda görüşmüştük ve ilerleyen toplantılarda değerlendirileceğini Belediye Başkanımız ifade etmişti. Bugün önce üyelikle ilgili konuyu oylayacağız, ardından Belediye Başkanımız doğal üye onun haricinde 2 üyeyi ise kapalı oylama ile belirleyeceğiz" dedi. Yapılan oylamada Derya Uysal Tuncay ve Hatice Tuna Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğine seçildi.

Hilmiye'de cadde isim değişikliği komisyona havale edildi

İlave gündem maddelerinden biri de Hilmiye Mahallesinde cadde isim değişikliği oldu. Hilmiye Caddesi isminin 1969 doğumlu 69/4 tertip olarak Şırnak Silopi Hava İndirme Tugayı 1. Tabur 2. Bölük emrinde askerlik vazifesini yapmakta iken Şırnak Silopi Görümlü Köyü Kalender Tepesi mevkiinde terörist takibi sırasında mayına basması sonucu bu aziz vatan uğruna şehadet mertebesine ulaşan Ali Rıza Atalay'ın adının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Şehit Ali Rıza Atalay Caddesi olarak değiştirilmesi talebi değerlendirildi. Konu değerlendirilmesi için Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. - BURSA