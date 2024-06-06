İnegöl Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnegöl Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Sonuçlandı

İnegöl Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, 8 gündem ve 3 ilave gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandı. Meclis üyeleri, Çamaşırlık Camii bölgesi trafik düzenlemesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliği gibi konuları oy birliğiyle kabul etti. Hilmiye Mahallesi'nde ise cadde isim değişikliği için Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

06.06.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. 8 gündem ve 3 ilave gündem olmak üzere 11 konu görüşülerek karara bağlandı.

İnegöl Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkanvekili Fevzi Dülger Başkanlığında toplanan meclis, 8 gündem ve 3 ilave gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Meclisin 6. Maddesinde bir önceki ay Saadet Partisi grubunun önerisiyle komisyona havale edilen Çamaşırlık Camii bölgesi trafik düzenlemesi değerlendirildi. Komisyonun gerekli değerlendirmeyi yaptığı, İnegöl Belediyesi'nin Trafik Master Planı çerçevesinde söz konusu bölgeyle ilgili de birtakım düzenlemeler olduğu ifade edildi. Bu çerçevede Trafik Master Planı çerçevesinde bölgenin daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesi için UKOME'ye sevk edilmesinin uygun olacağına komisyonun oy birliği ile karar verdiği açıklandı. İlgili madde, meclis üyeleri tarafından da oy birliği ile kabul edildi.

Sağlıklı kentler birliği üyeleri belli oldu

İlave gündem maddesi olarak meclise gelen konulardan biri ise Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliği oldu. 9. gündem maddesi olarak masaya yatırılan konuyla ilgili konuşan Başkanvekili Fevzi Dülger, "Birliklere üyeliklerle ilgili seçim sonrası ilk toplantıda görüşmüştük ve ilerleyen toplantılarda değerlendirileceğini Belediye Başkanımız ifade etmişti. Bugün önce üyelikle ilgili konuyu oylayacağız, ardından Belediye Başkanımız doğal üye onun haricinde 2 üyeyi ise kapalı oylama ile belirleyeceğiz" dedi. Yapılan oylamada Derya Uysal Tuncay ve Hatice Tuna Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğine seçildi.

Hilmiye'de cadde isim değişikliği komisyona havale edildi

İlave gündem maddelerinden biri de Hilmiye Mahallesinde cadde isim değişikliği oldu. Hilmiye Caddesi isminin 1969 doğumlu 69/4 tertip olarak Şırnak Silopi Hava İndirme Tugayı 1. Tabur 2. Bölük emrinde askerlik vazifesini yapmakta iken Şırnak Silopi Görümlü Köyü Kalender Tepesi mevkiinde terörist takibi sırasında mayına basması sonucu bu aziz vatan uğruna şehadet mertebesine ulaşan Ali Rıza Atalay'ın adının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Şehit Ali Rıza Atalay Caddesi olarak değiştirilmesi talebi değerlendirildi. Konu değerlendirilmesi için Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:40:43. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement