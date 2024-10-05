İnegöl Belediyesi'nden Din Görevlilerine Kahvaltı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden Din Görevlilerine Kahvaltı

İnegöl Belediyesi\'nden Din Görevlilerine Kahvaltı

İnegöl Belediyesi, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında din görevlileri için özel bir kahvaltı organizasyonu düzenledi. Etkinliğe yerel yöneticiler ve din görevlileri katıldı.

05.10.2024 12:45  Güncelleme: 12:46
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İnegöl Belediyesi, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde İnegöl'de görev yapan din görevlileri adına kahvaltı düzenledi.

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde özel bir buluşmaya imza attı. Din görevlileri için kahvaltı organizasyonu düzenlendi. İnegöl'de görev yapan tüm din görevlilerinin davet edildiği program, Grand Mavi Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Programa, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İnegöl İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu, AK Parti İlçe Başkan Vekili Mustafa Akduman ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Lokman Yurdigül ile din görevlileri katıldı.

"Camilerimiz birlik beraberlik ve kardeşliğimizin temellerinin atıldığı kutsal yerlerdir"

Kahvaltı sonrası selamlama konuşması yapan Din Görevlileri Derneği Başkanı Lokman Yurdigül, "Mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan Rabbim razı olsun. Bu ulvi görevi yerine getirirken sabır, gayret ve samimiyetle hizmet veren tüm din görevlisi meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Camilerimiz sadece ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda birlik beraberlik ve kardeşliğimizin temellerinin atıldığı kutsal yerlerdir. Buralarda eda ettiğimiz her ibadet, milletimizin maneviyatını güçlendiren, insanımızı bir arada tutan bir harçtır. Din görevlilerimiz de bu harcın en önemli yapı taşlarından biridir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatta olan görevlilerimize sağlık ve başarılar, yaşamını yitirmiş olan görevlilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün bu güzel organizasyonda bizleri buluşturan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İl ve İlçe Müftümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ise "Bugün bizleri buraya davet ettiği için Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Müftümüze teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hatırlamak ve hatırlanmak güzel duygular

Davete katılan din görevlilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Alper Taban da "Hatırlamak ve hatırlanmak çok güzel duygular. Biz hem camilerimizin hem siz kıymetli din görevlilerimizin toplum hayatındaki yeri ve önemini çok iyi biliyoruz. Toplumun inşasında her birinizin emekleri var. Bugüne kadar yaptığınız güzel hizmetler için bizler size çok teşekkür ediyoruz. Ben tekrar sizlerin bu güzel haftanızı kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Din görevlilerimizin büyük sorumluluğu var

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da "Her görev çok kıymetli ve toplum içinde önemli ama sizin icra ettiğiniz görev manevi boyutunun dışında maddi anlamda da çok önemli. Kendi açımdan baktığımda günümüzde toplumda tüm sıkıntıların giderilmesi ve onarılmasında sizlerin çok büyük sorumluluğu var. İnegöl'ümüz görev yaptığım şehirler arasında diyanet ve din görevlileriyle ilgili en az şikayetin alındığı yer. Demek ki sizler işinizi en iyi şekilde yapıyorsunuz. Bunun için de teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle bir kez daha camiler ve din görevlileri haftanızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Din Görevlilerine Kahvaltı - Son Dakika

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