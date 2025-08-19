İnegöl Belediyesi'nden Gıda Denetimleri: 80 İş Yeri Kontrol Edildi - Son Dakika
İnegöl Belediyesi'nden Gıda Denetimleri: 80 İş Yeri Kontrol Edildi

19.08.2025 14:45  Güncelleme: 14:59
İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma amacıyla pastane, tatlıcı ve dondurmacılarda denetimler gerçekleştirdi. Toplamda 80 iş yeri incelendi ve mevzuata aykırılıklar tespit edilenlerin cezalandırıldığı belirtildi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim faaliyetleri kapsamında pastane, tatlıcı ve dondurmacıları mercek altına aldı. 80 işyeri denetimden geçirildi.

Halk sağlığını koruma adına farklı iş kollarına yönelik denetim faaliyetlerini ara vermeksizin sürdüren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan pastane, tatlıcı ve dondurmacıları mercek altına aldı. Gıda sektörüne yönelik denetimler kapsamında toplamda 80 iş yeri kontrolden geçirildi.

Denetimler devam edecek

Denetimlere ilişkin Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde faaliyet göstermekte olan pastane, tatlıcı ve dondurmacılara yönelik denetim çalışmaları yapılmıştır. Denetimler kapsamında toplam 80 işyerinde incelemeler yapılmıştır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Hijyen, Fiyat Etiket ve Tarifeler, Saklama ve Depolama Alanları, Yaya yolu işgali vs. konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında mevzuata aykırılığı tespit edilen işyerlerine idari yaptırım uygulanmış olup hafif kusurlu bulunan işyerleri uyarılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve esenliği için her alanda çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam etmektedir." - BURSA

Kaynak: İHA

