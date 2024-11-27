İnegöl'de Asbestli Su Hatları Yenileniyor - Son Dakika
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İnegöl'de Asbestli Su Hatları Yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de kanserojen etkisi kanıtlanmış asbestli su borularını yenileme çalışmalarına başladığını açıkladı. Geçici zorlukların yaşanacağını belirten belediye, modern içme suyu altyapısının sağlanacağını vurguladı.

27.11.2024 15:16
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'deki kanserojen etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış asbestli borulardan gelen su hattı yenileme çalışmalarının başladığını, vatandaşların zorluk yaşadığını fakat geçici bir durum olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İnegöl ilçemizde yürütülen altyapı çalışmalarıyla ilgili bazı medya kuruluşlarında çıkan haberler üzerine halkımızı doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Belediyemizin hizmet anlayışının temelinde hiçbir ayrım gözetmeden Bursa'nın tamamına eşit ve adil hizmet sunmak yer almaktadır. İnegöl'de vatandaşlarımız yıllardır, kanserojen etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış asbestli borulardan gelen suyu kullanmak zorunda kalmıştır. Bu ciddi halk sağlığı sorununu çözmek ve İnegöllülerin sağlıklı içme suyuna kavuşmasını sağlamak amacıyla belediyemiz, içme suyu hattı yenileme çalışmalarını başlatmıştır. Çalışmalar tamamlandığında, İnegöl ilçemizin tamamı modern ve sağlıklı içme suyu altyapısına kavuşacaktır. Ancak, bu süreçte altyapı yenilemeleri nedeniyle kazı yapılan bölgelerde vatandaşlarımızın günlük yaşamında zorluklar yaşandığının farkındayız. Bunun geçici bir durum olduğunu vurguluyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız etap etap sürmektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana, 104 bin 493 metre içme suyu, 16 bin 917 metre kanalizasyon, 4 bin 400 metre yağmur suyu hattı çalışması tamamlanmıştır. 15 bin 500 ton asfalt yama, 7 bin ton asfalt kaplama, 11 bin 463 metrekare de parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirilmiştir. Altyapı çalışmalarının zorluklarına rağmen sonuçta İnegöl halkının bu güne kadar çözülmemiş olan önemli bir sorununu da biz çözmüş olacağız. Bu konuda duyarlı ve sabırlı olan İnegöl halkına teşekkür ediyoruz. İnegöllü vatandaşlarımızdan bu süreçte biraz daha sabırlı olmasını diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Asbestli Su Hatları Yenileniyor - Son Dakika

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