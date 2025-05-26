İnegöl'de Çevre İçin Pedal Çevrildi - Son Dakika
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Yerel

İnegöl'de Çevre İçin Pedal Çevrildi

26.05.2025 18:35
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İnegöl Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği bisiklet turu ile çevre bilincini artırmayı hedefledi. 'Ne kadar az karbon, o kadar temiz hava' sloganıyla yapılan etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl'de pedallar temiz gelecek için döndü

BURSA - İnegöl Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Ne kadar az karbon, o kadar temiz hava' sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

Çevre bilincini artırmak ve temiz hava konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde yüzlerce bisikletli pedal çevirdi. İnegöl Belediyesi eski hizmet binası önünden başlayan bisiklet turu, Cerrah Mahallesi'nde bulunan Cerrah Parkı'nda sona erdi. Temiz çevre için pedal çeviren vatandaşlar, doğa dostu ulaşımın önemine dikkat çekerken etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile DOSTUM Bisiklet Takımı da etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. Programın sonunda Cerrah Parkı'nda konuşma yapan Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Belediye Başkanı Alper Taban'ın selamlarını ileterek karbon salımının azaltılması ve çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

İnegöl Belediyesi, Eti ve Sultan İçecek desteğiyle katılımcılara ikramlarda bulunulurken, program kapsamında yapılan çekilişle Canello Bisiklet firması aracılığıyla 3 kişiye bisiklet, 5 kişiye bisiklet aksesuarı ve 5 kişiye de bisiklet tamir kiti hediye edildi. Katılımcılar ise hediyelerden ve bisiklet turu etkinliği düzenlenmesinden dolayı mutluluklarını ifade ederken İnegöl Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Çevre İçin Pedal Çevrildi - Son Dakika

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