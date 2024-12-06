İnegöl\'de Hızlı Klavye Yarışması Düzenlendi

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BURSA'da İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kurumda görev yapan memurlar arasında, '10 Parmak Klavye Yarışması' düzenlendi. 25 personelin katıldığı yarışma 3 dakika sürdü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen '10 Parmak Klavye Yarışması'na kurumda görevli 25 personel katıldı. Yarışma fikrinin bir sohbet sırasında geliştiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Personelimizle otururken, arkadaşlar, kim hızlı klavye ile yazı yazabilir diye düello yaparken, biz bunu yarışmaya dönüştürelim istedik. Yıllar önce daktiloyla başlayan arkadaşlar bugün klavyeye evrildiler. Tatlı bir rekabet olacak. Konsantrasyon, hızlı yazma ve doğru yazma üzerine. Aslında buraya katılan bütün arkadaşlarımız, özgüvenleriyle şampiyon olduklarını gösterdiler" dedi.

İlçe Kaymakamı Eren Arslan ise "Artık dijitalleşmenin hayatımızın her yerine girdiği bir çağdayız. Şu anda hız çok önemli bir faktör haline geldi. Bu hızı kullanırken, esas unsur, dilimizi doğru kullanmak ve kuralına göre yazmak. İngilizce bir tabir ama emojiyle duygularımızı anlatmaktansa, bizim çok daha sihirli, büyülü kelimelerimizi kullanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Güzel bir etkinlik olmuş, tabi burada kazanmak kaybetmek yok. Cesaretiniz için, böyle bir organizasyon yapma düşüncenizden dolayı ben de hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

3 dakika süren yarışmada, 989 harf yazan Bilal Bıçak 1'inci olurken, 831 harfle Yasin Karahan 2'nci, 814 harfle İhsan Mestçi 3'üncü oldu.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),