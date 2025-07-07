İnegöl\'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaattan düşerek hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 233. Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 3. katında çalışmaya başlayan işçi Hakim Sakur (54), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakur'un cenazesi, akşam namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Huzur Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye mahalle sakinleri katıldı. - BURSA