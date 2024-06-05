İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı - Son Dakika
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İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı

İnegöl\'de Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı. İnegöl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kulan hayvan pazarlarında satıcılara, broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği konusunda da bazı örnekler gösterdi. Ekipler uygulamanın ardından sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri de satıcılara dağıttı. Şüphelendikleri bir şahıs hakkında ise 112 ihbar hattını aramalarını isteyen ekipler, ekipler gelene kadar kişiyi oyalamaları gerektiğini söyledi. Satıcılar, kendilerini bilgilendiren ekiplere teşekkür etti.

05.06.2024 13:50
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kulan hayvan pazarlarında satıcılara, broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği konusunda da bazı örnekler gösterdi. Ekipler uygulamanın ardından sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri de satıcılara dağıttı.

Şüphelendikleri bir şahıs hakkında ise 112 ihbar hattını aramalarını isteyen ekipler, ekipler gelene kadar kişiyi oyalamaları gerektiğini söyledi. Satıcılar, kendilerini bilgilendiren ekiplere teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı - Son Dakika

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