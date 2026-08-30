İnegöl'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Motosiklet Kazası

İnegöl\'de Motosiklet Kazası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü devrildi, yaralı hemen hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazaya neden olan köpeğin, yaralı sürücünün bulunduğu ambulansın yanında dakikalarca beklemesi dikkat çekti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Yunusemre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yüksel B. (50) yönetimindeki 16 AYZ 103 plakalı motosikletin önüne aniden bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ambulans içerisinde ilk müdahaleyi yaptı.

Bu sırada kazaya neden olan köpeğin, yaralı sürücünün bulunduğu ambulansın yanında dakikalarca beklemesi dikkat çekti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Hayvan Hakları, Motosiklet, İnegöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de Motosiklet Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş

17:10
Bir zamanlar Süper Lig’deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar
16:50
Felaket göz göre göre mi geldi Batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar
Felaket göz göre göre mi geldi? Batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar
16:43
Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor Göztepe’den bir flaş paylaşım daha
Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha
16:02
Gemi faciasında zamana karşı yarış Kayıp 23 kişi aranıyor
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor
16:00
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 17:29:08. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement