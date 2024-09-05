İnegöl'de Otomobil Beton Direğe Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Otomobil Beton Direğe Çarptı: Sürücü Yaralandı

İnegöl\'de Otomobil Beton Direğe Çarptı: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin sürücüsü, yol kenarındaki beton direğe çarparak yaralandı. Olay, İnegöl-Domaniç yolu Hamamlı Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

05.09.2024 14:07
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında İnegöl- Domaniç yolu Hamamlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan İsmail T. (34) yönetimindeki 16 N 0400 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Otomobil Beton Direğe Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Otomobil Beton Direğe Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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