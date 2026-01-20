Mahmudiye'de aile sağlığı merkezi hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mahmudiye'de aile sağlığı merkezi hizmete girdi

Mahmudiye\'de aile sağlığı merkezi hizmete girdi
20.01.2026 13:15  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmudiye Mahallesi'nde, hayırsever Fatih Öztürk tarafından inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi, 215 metrekare alanda hizmet vermeye başladı. Merkez, başlangıçta 2 hekimle başlamış olup, toplamda 5 hekim kapasitesine sahip. Aile Sağlığı Merkezi, tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 13 bin 500 kişiye sağlık hizmeti verecek.

Mahmudiye Mahallesinde İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği arsa üzerinde hayırsever Fatih Öztürk'ün yapımını üstlendiği Hadise-Ziya Öztürk Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmetlerinde hedeflediği nüfus kriterine ulaşmak adına İnegöl'de başlatılan çalışmalar kapsamında, yeni bir Aile Sağlığı Merkezi daha hizmete girdi. 215 metrekare arsa üzerinde inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi, 2 hekim ile mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı. 5 hekim kapasitesi bulunan merkezin kadrosu yeni atamalarla güçlendirilecek. Tam kapasiteye erişildiğinde, merkez yaklaşık 13 bin 500 kişiye hizmet verecek.

Mahmudiye Mahallesi sakinlerine hizmet vermeye başlayan Aile Sağlığı Merkezini Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak ve hayırsevere Fatih Öztürk ziyaret etti. Yapılan inceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, "Bizler İnegöl Belediyesi olarak yerini tahsis etmiş olduk, hayırseverimiz Fatih Öztürk'te sağ olsun yapımını üstlendi. Kaymakamımızın ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün mihmandarlığında, muhtarımızın da destek ve katkılarıyla güzel bir imece çalışması yapıldı. Şu an 2 hekimimiz görev yapıyor ama 5 hekim kapasitesi var. Diğer hekimlerimizin de ataması yapıldığında burası mini bir hastane gibi hizmet veriyor olacak. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise "Sağlık Bakanlığımızın birinci basamak sağlık hizmetlerinde hedeflemiş olduğu nüfus kriterine uygun şekilde ilçemizde de yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu noktada belediyemizin bize çok ciddi katkıları oluyor arsa temini noktasında. İnegöl'ümüzde her zaman olduğu gibi hayırseverlerimiz bu alanda da bizi destekliyorlar. Birçok yatırımımız başladı, hizmete girdi. Yapımı süren var, yapımı planlanan var. Böylece Bakanlığımızın hedeflediği 2 bin 500 ortalama nüfusu birinci basamakta yakalamış olacağız. Bugün de Mahmudiye Mahallemizde kurulan Aile Sağlığı Merkezimizi ziyaret ederek vatandaşlarımıza hayırlı olsun demek istedik. Çok yerinde, doğru bir yatırım oldu. İnşallah hekim sayısı da atamalarla burada 5'e çıkacak. Hayırseverimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fatih Öztürk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahmudiye'de aile sağlığı merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz, zorluklara rağmen hayata geçmeli
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz, zorluklara rağmen hayata geçmeli
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:36:06. #7.11#
SON DAKİKA: Mahmudiye'de aile sağlığı merkezi hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.