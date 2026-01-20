Mahmudiye\'de aile sağlığı merkezi hizmete girdi

Mahmudiye Mahallesinde İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği arsa üzerinde hayırsever Fatih Öztürk'ün yapımını üstlendiği Hadise-Ziya Öztürk Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmetlerinde hedeflediği nüfus kriterine ulaşmak adına İnegöl'de başlatılan çalışmalar kapsamında, yeni bir Aile Sağlığı Merkezi daha hizmete girdi. 215 metrekare arsa üzerinde inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi, 2 hekim ile mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı. 5 hekim kapasitesi bulunan merkezin kadrosu yeni atamalarla güçlendirilecek. Tam kapasiteye erişildiğinde, merkez yaklaşık 13 bin 500 kişiye hizmet verecek.

Mahmudiye Mahallesi sakinlerine hizmet vermeye başlayan Aile Sağlığı Merkezini Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak ve hayırsevere Fatih Öztürk ziyaret etti. Yapılan inceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, "Bizler İnegöl Belediyesi olarak yerini tahsis etmiş olduk, hayırseverimiz Fatih Öztürk'te sağ olsun yapımını üstlendi. Kaymakamımızın ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün mihmandarlığında, muhtarımızın da destek ve katkılarıyla güzel bir imece çalışması yapıldı. Şu an 2 hekimimiz görev yapıyor ama 5 hekim kapasitesi var. Diğer hekimlerimizin de ataması yapıldığında burası mini bir hastane gibi hizmet veriyor olacak. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise "Sağlık Bakanlığımızın birinci basamak sağlık hizmetlerinde hedeflemiş olduğu nüfus kriterine uygun şekilde ilçemizde de yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu noktada belediyemizin bize çok ciddi katkıları oluyor arsa temini noktasında. İnegöl'ümüzde her zaman olduğu gibi hayırseverlerimiz bu alanda da bizi destekliyorlar. Birçok yatırımımız başladı, hizmete girdi. Yapımı süren var, yapımı planlanan var. Böylece Bakanlığımızın hedeflediği 2 bin 500 ortalama nüfusu birinci basamakta yakalamış olacağız. Bugün de Mahmudiye Mahallemizde kurulan Aile Sağlığı Merkezimizi ziyaret ederek vatandaşlarımıza hayırlı olsun demek istedik. Çok yerinde, doğru bir yatırım oldu. İnşallah hekim sayısı da atamalarla burada 5'e çıkacak. Hayırseverimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA