Çocuklar İnegölspor formasıyla buluşuyor - Son Dakika
Çocuklar İnegölspor formasıyla buluşuyor

Çocuklar İnegölspor formasıyla buluşuyor
05.02.2026 16:23  Güncelleme: 16:30
İnegölspor, 'Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyaya Bedel' kampanyası kapsamında Şakir Lakşe İlkokulu'ndaki 731 öğrenciye forma seti hediye etti. Kampanya ile toplamda 60 bin öğrencinin sporla buluşması hedefleniyor.

İnegöl spor'un başlattığı "Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyaya Bedel" kampanyası kapsamında Şakir Lakşe İlkokulu öğrencilerine formaları teslim edildi.

İnegölspor yönetimi, Ekim ayında duyurusunu yaptığı ve Kasım ayında forma dağıtımına başladığı "Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyaya Bedel" kampanyası ile şehirdeki 60 bin öğrenciyi takım forması ve eşofmanlarıyla buluşturuyor. Tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda öğrencilere verilecek formaların dağıtımları devam ediyor. Köy okullarının yüzde 80 oranında tamamlandığı kampanyada, merkezde ilk olarak Şakir Lakşe İlkokulu öğrencilerine formaları takdim edildi. Toplamda bugüne kadar 2 bin 732 öğrenciye İnegölspor forma setleri dağıtılmış oldu.

Şakir lakşe'de 731 öğrenciye forma seti dağıttı

Şakir Lakşe İlkokulunda 731 öğrenciye forma setlerinin hediye edilmesi törenine, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren de katıldı. Formaların dağıtılmasının ardından konuşan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, "İnegölspor olarak başlatmış olduğumuz Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyaya Bedel kampanyası kapsamında bugün Şakir Lakşe İlkokulumuzdayız. Biz projeyi köy okullarımızda başlattık, yüzde 80'i tamamlandı. Merkezde de ilk olarak Şakir Lakşe okulumuzdan başlıyoruz. Burası aynı zamanda Belediye Başkanımızın mezun olduğu okul. Bizim öğrencilerimizden ilk isteğimiz önce iyi insan olmaları. Biz İnegölspor olarak futbolun sadece sahada oynanan bir oyun olmadığını düşünüyoruz. Yaşadığımız şehirde evlatlarımızın gönüllerine girebiliyorsak, bir aidiyet oluşturabiliyorsak o zaman başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

60 bin öğrenciye ulaşacak kampanya

Belediye Başkanı Alper Taban ise Şakir Lakşe İlkokulunun aynı zamanda kendisinin de ilkokulu okuyup mezun olduğu okul olduğunu hatırlatarak, "Bu yönden de özel bir an oldu benim için. Bu bahçede hatıralarımız var. Öğrencilerimizle buluştuk burada, tüm öğrencilerimize İnegölspor forması ve eşofmanı hediye ettik. Onlar da çok mutlu oldular. Bu kampanya aslında sadece burada değil, tüm İnegöl'de sürdürülüyor. Köy okullarımızdan başladı, merkezde de ilk olarak bu okulumuzda yapıldı. Toplamda 60 bin öğrencimize ulaşacak bu proje" diye konuştu.

Başarılı bir proje

Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyaya Bedel kampanyasının spora özendirme, İnegölspor aidiyeti oluşturma gibi pek çok hedefleri olduğuna da değinen Taban, "Öğrencilerimizin sporla buluşması, sosyalleşmesi gibi konu başlığına sahip. İnegölspor Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz bu noktada. Gayet güzel ve başarılı bir proje oldu" dedi.

"Her çocuğumuz en az bir spor branşıyla ilgilensin istiyoruz" diyen Başkan Taban, "Futbol, spor branşlarından sadece bir tanesi. Pek çok branş var. İnegöl Belediyesi olarak bizim bünyemizde de bulunan 25'e yakın branş var. Bunların içerisinde; okçuluk, oryantiring, bisiklet, yüzme, güreş, atletizm gibi pek çok branş yer alıyor. Biz öğrencilerimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini arzu ediyoruz. Eğer mümkünse birden fazla alanla da meşgul olabilirler. Bizler bu noktada sporun birleştirici gücünü kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

