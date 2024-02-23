İngiltere doğumlu Shamima Begum\'un İngiliz vatandaşlığından çıkarılması temyiz başvurusu reddedildi

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İngiltere'den Suriye'ye gelerek 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'a katılan İngiltere doğumlu Shamima Begum'un İngiliz vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin temyiz başvurusu reddedildi.

İngiltere doğumlu Shamima Begum, Türkiye üzerinden Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katılmış ve DEAŞ üyesiyle evlenerek 3 çocuk sahibi olmuştu. İngiliz hükümeti "DEAŞ'ın gelini" olarak da bilinen Begum'un vatandaşlığını ulusal güvenlik gerekçesiyle 2019 yılında iptal etmişti. Bugün 24 yaşında olan Begum, bir güvenlik riski değil çocuk kaçakçılığı mağduru olarak muamele görmesi gerektiğini savunarak kararın yasa dışı olduğu gerekçesiyle temyize gitmişti. Londra'daki Temyiz Mahkemesi, temyiz başvurusunu reddetti. Mahkeme Begum'un yasal olarak İngiliz vatandaşlığından çıkarıldığına hükmetti. Yargıç Sue Carr, "Kararın sert olduğu söylenebilir. Ancak taraflara katılıp katılmamak mahkemenin görevi değil. Bizim görevimiz, mahrumiyet kararının hukuka aykırı olup olmadığını değerlendirmek" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı kaydedilerek, "Önceliğimiz İngiltere'nin güvenliğini ve emniyetini sağlamaktır ve bunu yaparken de alınan kararları güçlü bir şekilde savunacağız" denildi.

Begum'un avukatı Daniel Furner ise mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Üç çocuğunu da kaybeden Begum, Suriye'nin kuzeyindeki Al Roj kampında kalıyor. - LONDRA