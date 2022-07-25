Eurovision'a "savaş" düzenlemesi! Yarışma, Ukrayna'dan alınıp İngiltere'ye verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eurovision'a "savaş" düzenlemesi! Yarışma, Ukrayna'dan alınıp İngiltere'ye verildi

25.07.2022 15:51

Ukrayna, bu yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda şampiyon olarak gelecek sezonda yapılacak yarışmanın ev sahipliği için hak kazanmıştı. Ancak Rusya ile halihazırda devam eden savaş nedeniyle 2023 Eurovision yarışmasında değişikliğe gidildi. Buna göre 2023'teki yarışmanın ikinci olan İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenleneceği duyuruldu.

Bu yıl Mayıs ayında gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ukrayna'nın "Kalush Orkestrası" adlı müzik grubunun 1'inci olmasına rağmen, 2023 Eurovision'ın Ukrayna'da yapılmamasına karar verildi. Eurovision yarışma organizatörleri, Ukrayna'daki Rus işgaliyle birlikte ülkedeki güvenlik endişelerinin ardından 2023'te yapılacak yarışmaya ev sahibi olması için, yarışmanın 2'ncisi olan İngiltere'ye teklifte bulundu.

BBC ONAYLADI

İngiltere'nin ulusal yayıncılık şirketi BBC, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İngiltere'de yapılacağını doğruladı. BBC Genel Müdürü Tim Davie yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki meslektaşlarımızın ve dostlarımızın 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapamaması büyük bir üzüntü kaynağıdır. Dünyanın en büyük ve en karmaşık müzik yarışmasına ev sahipliği yapmak için davet edilmek ise büyük bir ayrıcalık. BBC, etkinliği İngiliz müziğinin çeşitliliğini sergilemesinin yanı sıra, Ukrayna kültürünün gerçek bir yansıması haline getirmeye kararlıdır" dedi.

Davie, şimdi İngiltere'de yapılacak yarışmaya ev sahibi olacak şehri belirleme sürecine başlanacağını söyledi.

"BBC'NİN KABULÜNDEN MİNNETTARIZ"

Eurovision Şarkı Yarışması Yönetici Süpervizörü Martin Österdahl, "BBC'nin 2023 Eurovision Şarkı Yarışmasını İngiltere'de düzenlemeyi kabul etmesinden dolayı son derece minnettarız. BBC, daha önce kazanan diğer ülkeler için de ev sahipliği görevlerini üstlendi. Bu dayanışma geleneğini sürdürerek, gelecek yılki yarışmanın Avrupa'nın en deneyimli kamu yayıncılarından birinin becerisini sergileyeceğinden eminiz" dedi. Ukrayna'nın Ulusal Yayıncısı UA: PBC Yönetim Kurulu Başkanı Mykola Chernotytskyi ise, "BBC'deki ortaklarımıza bizimle dayanışma gösterdikleri için minnettarız. Birlikte bu etkinliğe Ukrayna ruhunu katabileceğimize ve bir kez daha tüm Avrupa'yı ortak değerlerimiz olan barış, destek, çeşitlilik ve yeteneği kutlamak etrafında birleştireceğimize eminim" ifadelerini kullandı.

İngiliz yayıncılık şirketi BBC, 1960, 1963, 1968 ve 1977'de Londra'da, 1972'de Edinburgh'da, 1974'te Brighton'da, 1982'de Harrogate'de ve 1998'de Birmingham'da Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan, Avrupa Yayın Birliği (EBU), Ukrayna'ya yönelik işgalci saldırılarından dolayı Rusya'nın Eurovision yarışmasına katılmasını yasaklamıştı.

YORUMLAR
500
İngiltere, 2023 Eurovison Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak İngiltere, 2023 Eurovison Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus komutanlar ikilemde kaldı İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus komutanlar ikilemde kaldı
Kaynak: İHA

England, Ukrayna, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eurovision'a 'savaş' düzenlemesi! Yarışma, Ukrayna'dan alınıp İngiltere'ye verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
16:47 Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış
16:43 Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı!
16:39 Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
16:24 Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!
16:21 Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi
16:07 Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı
15:57 Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 17:48:51. #1.12#
SON DAKİKA: Eurovision'a "savaş" düzenlemesi! Yarışma, Ukrayna'dan alınıp İngiltere'ye verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement