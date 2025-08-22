İnhisar'a Yeni Kaymakam Atandı - Son Dakika
İnhisar'a Yeni Kaymakam Atandı

İnhisar\'a Yeni Kaymakam Atandı
22.08.2025 10:37
Kaymakam Mücahit Ünal, İnhisar'da göreve başladı, adalet ve kamu yararını ön planda tutacak.

Bilecik'in İnhisar ilçesine atanan Kaymakam Mücahit Ünal, göreve başladı.

Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Ünal, ardından daire amirleriyle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Kaymakam Ünal, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı bu topraklarda görev yapmanın kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Görev süresi boyunca adalet ve kamu yararını ön planda tutacaklarını belirten Ünal, "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet vereceklerini ifade etti. İnhisar'da yeni dönemin güçlü ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla başlayacağı belirtilirken, Kaymakam Ünal'ın ilçede önemli projelere imza atması bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

