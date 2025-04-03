İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan\'dan İadei Ziyaret

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan'a iadei ziyarette bulundu.

Ziyarette Bilecik'in İnhisar ilçe Belediye Başkanlığı tarafından planlanan projeler ve yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Yapılan görüşmeler sırasında bölgenin kalkınmasını destekleyecek projeler ele alındı ve belediyenin çalışmalarının etkinliği değerlendirildi. Ziyaret, yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağladı.

Başkan Nihal Arslan; "Bu tür temasların, belediyelerin projelerini daha geniş bir vizyona taşıyarak toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştirilmesinde rol oynuyor. İl Müdürümüz Engin Öztürk'ün ziyaretleri nedeniyle kendilerine teşekkür ederim. İş birliğimizin devamını dilerim" dedi. - BİLECİK