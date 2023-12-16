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İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici'yi ağırladı - Son Dakika
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İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici'yi ağırladı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici, İnönü ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulunan Bildirici'ye Başkan Bozkurt teşekkürlerini iletti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici\'yi ağırladı
16.12.2023 - 16:18,
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İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici'yi konuk etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici, İnönü ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından Bildirici, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Kadir Bozkurt, Eskişehir, Bozkurt, Son Dakika

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