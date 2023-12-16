İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici\'yi ağırladı

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici'yi konuk etti.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici, İnönü ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından Bildirici, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkürlerini iletti.
Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR
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