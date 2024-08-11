İnönü Belediyesi 8. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası Şampiyonunu Buldu

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İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen ve 27 takım ile 270 sporcunun mücadele ettiği 8. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, şampiyonun belirlendiği final karşılaşması ve kapanış programı ile sona erdi.

Kapanış programına, İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Seval Duman, Eskişehir Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Hasan Kalın, protokol üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

Dostluk ve kardeşlik ortamında, ilçede spora ve spor faaliyetlerine destek vermek amacıyla düzenlenen turnuvanın final maçında Bozkurtlar ve Erenköyspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen final maçında, normal süresi 6-6 biten karşılaşmayı penaltılarla 4-3 kazanan Bozkurtlar, turnuvanın şampiyonu oldu.

Organizasyonda emeği geçen tüm ekip, dostça mücadele eden bütün takımlar ve turnuvaya renk katan katılımcılar tebrik edildi. - ESKİŞEHİR