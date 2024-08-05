İnönü Belediyesi, çiftçiler için traktör yıkama yeri kuruyor

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Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçedeki çiftçilerin traktörlerini yıkamaları için Oklubalı Mahallesi'nde yeni bir traktör yıkama yeri kurulması için çalışmalar başlattı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir proje hayata geçiriliyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçedeki çiftçilerin traktörlerini yıkamaları için Oklubalı Mahallesi'nde yeni bir traktör yıkama yeri kurulması için çalışmalar başlattı.

İnönü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçede tarımla uğraşan vatandaşların talepleri doğrultusunda böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Başkan Hamamcı'nın projeleri arasında yer alan bu yıkama alanı sayesinde, tarım arazilerinde çalıştıktan sonra çamurla kaplanan traktörler mahalle içerisine temiz bir şekilde girecek. Bu sayede, mahalledeki cadde ve sokaklar çamur ve tozdan arındırılırken, çiftçiler de araçlarını hızlı bir şekilde temizleme imkanına kavuşacak. - ESKİŞEHİR