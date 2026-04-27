İnönü\'de inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları

İnönü Belediyesi, ilçe genelinde hem merkezde hem de kırsal mahallelerde yürüttüğü inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Yenice Mahalle Merkez Camii avlusunda yenileme çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında şadırvan, muhtarlık binası ve lavaboların yer alacağı yeni yapının temel kalıp çalışmaları sürüyor.

Eğitim kurumlarına yönelik destek çalışmaları kapsamında ise merkeze yakın Oklubalı Mahallesi'nde bulunan Sabri Kahvecioğlu İlkokulu'nun bahçe duvarlarında bakım ve onarım yapılması için beton öncesi kalıp hazırlıkları gerçekleştirildi. Ayrıca Oklubalı Merkez Camii avlusunda belediye tarafından başlatılan tadilat ve düzenleme çalışmaları çerçevesinde bölme duvarı inşa edilirken, zemine döşenecek kilit taşlar için tesviye çalışmaları tamamlandı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, çalışmaların planlanan program dahilinde kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirterek, daha temiz ve daha yaşanabilir bir İnönü hedefiyle hizmetlerin devam edeceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR