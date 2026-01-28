İnönü'ye büyük bir yatırım daha geliyor - Son Dakika
İnönü'ye büyük bir yatırım daha geliyor

28.01.2026 10:16  Güncelleme: 10:18
Eskişehir'in İnönü ilçesinde uzun yıllardır beklenen Küçük Sanayi Sitesi Projesi için belediye tarafından ilk girişimler yapıldı. Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, projeyi öncelikli çalışmalar arasına alarak incelemelerde bulundu.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan ancak bugüne kadar somut adım atılamayan Küçük Sanayi Sitesi Projesi için ilk girişimler yapıldı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçe sakinleriyle gerçekleştirilen istişareler sonucunda projeyi öncelikli çalışmalar arasına aldı. Bu kapsamda, Küçük Sanayi Sitesi'nin kurulmasının planlandığı alanda yerinde incelemelerde bulunuldu.

İnceleme ziyaretine Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın yanı sıra AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Caner Kırıkçı, Ali Rıza Sarıkaya, Kamil Şen, Ömer Topci ve Muzaffer Taştan katıldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hamamcı, İnönü'nün ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirterek, ilçeye katma değer sağlayacak projeleri hayata geçirmek için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

