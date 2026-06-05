TOKİ konutlarına Martlı Suyu hattı çekiliyor

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve yıllardır tadı ile hafifliği sayesinde bölge halkı tarafından tercih edilen Martlı Suyu'nu TOKİ konutları ile buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatları doğrultusunda, yılın başında hak sahiplerine teslim edilmeye başlanan İnönü TOKİ konutlarına Martlı Suyu ulaştırılması amacıyla su hattı döşeme çalışmalarına başlandı. İlçe merkezinde uzun yıllardır yaşatılan sokak çeşmesi kültürünün TOKİ yerleşkesinde de devam ettirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında yaklaşık 11 kilometrelik su hattı döşenerek Martlı Suyu, 128 konuttan oluşan TOKİ yerleşim alanına ulaştırılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede iki adet sokak çeşmesi hizmete sunulacak. İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanırken, Martlı Suyu'nun TOKİ Konutları'ndaki çeşmelerden akmaya başlamasıyla birlikte vatandaşların bu doğal ve kaliteli suya kolaylıkla erişebilmesi sağlanacak.

Başkan Hamamcı, ilçenin köklü değerlerinden biri olan Martlı Suyu'nun yeni yerleşim alanlarına da ulaştırılmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet ve yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR