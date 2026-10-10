İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat, Avrupa şampiyonu boksör Akbaş\'a hediye verdi

Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan milli boksör Hatice Akbaş, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, milli boksörün babası ve aynı zamanda antrenörü Kerem Akbaş ile antrenörü Elif Şekerci eşlik etti.

Rektör Akpolat, İnönü Üniversitesinin yetiştirdiği başarılı sporculardan olan Hatice Akbaş'ı başarısından dolayı tebrik ederek günün anısına hediye takdim etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.