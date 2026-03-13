İnönü Üniversitesi geleneksel iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
İnönü Üniversitesi geleneksel iftar yemeğinde buluştu

13.03.2026 09:32  Güncelleme: 09:33
İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen 'Hilalin Gölgesinde Kardeşlik İftarı' etkinliği büyük bir katılımla gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversite topluluğunun güçlü bir aile olduğunu vurgulayarak, insani ve ahlaki değerlerin önemine değindi.

İnönü Üniversitesinde Ramazan'ın bereketini ve kardeşlik ruhunu paylaşmak için düzenlenen "Hilalin Gölgesinde Kardeşlik İftarı" büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın yanı sıra üniversite akademik, idari personel ve öğrenciler Gençlik Meydanı'nda iftar yemeğinde bir araya geldi. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki Giray yönetimindeki tasavvuf müziği dinletisi ile başlayan program, semazen gösterisi ve ney dinletisi ile devam etti.

Daha sonra bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, öğrencileri ve personeliyle İnönü Üniversitesinin büyük ve güçlü bir aile olduğunu söyledi. Bu birlikteliği her yıl tekrar ederek bir gelenek haline dönüştürmek istediklerini belirten Rektör Akpolat, "Bizim için akademik başarı kadar insani ve ahlaki değerleri yaşatmak da önemli bir sorumluluktur. Bugün bu sofraya baktığımda farklı şehirlerden gelen, farklı düşüncelere sahip ama aynı değerler etrafında buluşabilen güçlü bir üniversite topluluğu görüyorum" dedi.

Kampüste Ramazan ayını dolu dolu geçirdiklerini söyleyen Akpolat, organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sunan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Akpolat'ın konuşmasının ardından İlahiyat Fakültesi Cami'si İmamı Sait Yetiş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ezanın okunmasıyla oruçlar hep birlikte açıldı. Etkinlik boyunca alana gelen misafirlere pamuk şeker, çay, sıcak çikolata ve mısır gibi çeşitli ikramlıklar sunuldu. Kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güzel şekilde yansıtıldığı iftar programı, tüm öğrencilerin ve yönetimin bir arada çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - MALATYA

