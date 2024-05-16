Düşünceli inşaat işçisi markette ayaklarına poşet taktı

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Bursa'da bir inşaat işçisi, su almak için markete girerken ayaklarına poşet taktı. Düşünceli işçi, amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bir inşaatta görevli işçi, su almak için markete gitti. İşçi, market kirlenmesin diye ayaklarına poşet takarak alışverişe başladı. Markette poşet ile dolaşan işçi, su alarak çalıştığı yere geri döndü. İşçinin marketteki anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA