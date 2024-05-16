Düşünceli inşaat işçisi markette ayaklarına poşet taktı - Son Dakika
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Yerel

Düşünceli inşaat işçisi markette ayaklarına poşet taktı

Düşünceli inşaat işçisi markette ayaklarına poşet taktı

Bursa'da bir inşaat işçisi, su almak için markete girerken ayaklarına poşet taktı. İşçi, market kirlenmesin diye poşet ile alışveriş yaptı. İşçinin marketteki anları amatör kamera tarafından kaydedildi.

16.05.2024 10:25
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Bursa'da bir inşaat işçisi, su almak için markete girerken ayaklarına poşet taktı. Düşünceli işçi, amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bir inşaatta görevli işçi, su almak için markete gitti. İşçi, market kirlenmesin diye ayaklarına poşet takarak alışverişe başladı. Markette poşet ile dolaşan işçi, su alarak çalıştığı yere geri döndü. İşçinin marketteki anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düşünceli inşaat işçisi markette ayaklarına poşet taktı - Son Dakika

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