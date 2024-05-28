İnşaat sahasında güvenlik görevlilerinin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Yerel

İnşaat sahasında güvenlik görevlilerinin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

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Eskişehir'de bir inşaat şantiyesinde çalışan 2 güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda bir güvenlik görevlisi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

28.05.2024 15:58
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İnşaat sahasında güvenlik görevlilerinin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de inşaat şantiyesinde çalışan 2 güvenlik görevlisinin bıçaklı kavgası kanlı bitti. Güvenlik görevlilerinden 1'i ağır şekilde yaralandı.

Olay, Odunpazarı İlçesi Vadişehir Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı inşaat sahasında çalışan Bedri E. ile Fettah B. isimli güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Fettah B. isimli şahıs Bedri E.'ye elindeki bıçakla saldırdı. Çıkan arbede sonucunda Bedri E. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Aldığı bıçak darbeleri sonucunda ağır yaralanan Bedri E., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga esnasında bıçakla elinden yaralanan Fettah B. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

İnşaat sahasında güvenlik görevlilerinin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1\'i ağır 2 yaralı
Kaynak: İHA

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