Inşaatın Bekçi Kulübesi Yangında Küle Döndü

İnşaatın bekçi kulübesi alev alev yandı

AKSARAY - Aksaray'da inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevlere teslim olan kulübe itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Tacin Mahallesi Eski Sanayi Sitesi yan tarafındaki bir inşaatın bekçi kulübesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın önünde bulunan bekçi kulübesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatırken, kulübe kullanılmaz hale geldi.