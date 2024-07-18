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İnşaattan düşen işçi yaralandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir inşaatın merdivenlerinden düşen 17 yaşındaki işçi yaralandı.

Olay Merkeze bağlı Nar Beldesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnşaatta çalışan 17 yaşındaki Ahmet A., henüz belirlenemeyen bir nedenle merdivenden düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.